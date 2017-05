Millores en sanitat

Obres a l’edifici d’Urgències de l’Hospital de Viladecans Els treballs de millora, que se centraran en l’estructura, començaran aquest dimarts i s’allargaran fins a primers de juliol Aquest dimarts comencen les obres de millora en l’estructura de l’edifici d’Urgències de l’Hospital de Viladecans. Es tracta de tot un seguit de treballs que, segons els responsables del servei, “són necessaris per respondre als requeriments del projecte de reforma i ampliació del centre”. Les feines s’han graduat en sis fases per tal que “afectin el menys possible a usuaris i pacients”