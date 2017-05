Entorn i oci

VI Caminada popular Serra de les Ferreres Desenes de persones van participar d’aquesta activitat en un matí de diumenge amb un sol esplèndid Les associacions de veïns de Can Tries, Ca n’Espinós, La Sentiu i Bruguers i la Unió Muntanyenca Eramprunyà amb la col·laboració de l’Ajuntament de Gavà i la Generalitat de Catalunya van organitzar, aquest diumenge, la sisena caminada popular per la Serra de les Ferreres. El dia, amb un sol esplèndid, va animar moltes persones a participar de la sortida