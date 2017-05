Mena denuncia que no cobra

Óscar Mena: “Jo no cobro des de fa quatre mesos, i els jugadors des de fa dos” L’entrenador del C.F. Gavà demana que es resolguin els problemes econòmics abans de parlar del seu futur L’entrenador del C.F. Gavà, Óscar Mena, ha revelat fins a on arriben els problemes econòmics que arrossega l’entitat. Segons assegura el tècnic argentí, “el passat gener es va resoldre una part del problema econòmic, però ara jo porto quatre mesos sense cobrar i els jugadors porten dos, jo des de gener no he rebut ni un euro i això és un tema greu i complicat, si ara acaba el darrer partit i fem dos entrenaments més ja et fiques una altra vegada en cinc mesos sense cobrar”.