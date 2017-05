Projecció d’“El porvenir” Aquest film, programat dins dels actes de la Setmana Europea, es podrà veure, aquest divendres, a partir de les 22 hores a l’Espai Maragall de Gavà Aquest divendres torna el cinema a l’Espai Maragall amb la projecció d’ “El porvenir” una pel·lícula francesa estrenada al 2016, escrita y dirigida per Mia Hansen i protagonitzada per Isabelle Huppert. La cinta va ser seleccionada per competir per l’Ós d’Or en la 66a edició del Festival Internacional de Cine de Berlín i va acabar guanyant l’Ós de Plata a la millor direcció.