Jocs de taula

IV Torneig de Catan a Gavà L’activitat, organitzada per l’entitat local “Trenca’t la closca”, se celebrarà aquest diumenge al matí a la biblioteca Josep Soler Vidal L’associació gavanenca “Trenca’t la closca” organitza, per aquest diumenge, de 10 a 14 hores, un torneig de Catan. Contretament la quarta edició d’aquesta activitat on els participants tindran l’oportunitat de gaudir amb aquest popular joc de taula. Des d’aquesta entitat, Jaime Porcel, precisa que “en les tres edicions anteriors hi va haver força participació.