El CEFP Núria guanya l’Innolab 2017 La idea guanyadora rep el nom de motxilla 3R i es tracta de reutilitzar la moqueta utilitzada per la Fira de Barcelona El Centre d’Estudis de Formació Professional Núria de Gavà guanya La tercera edició de l'Innolab 2017. El projecte guanyador ideat per la Laia, la Noemí i l’Isabel s’emmarca dins els projectes innovadors desenvolupats pels alumnes de formació professional del Baix Llobregat i impulsats per Innobaix.