Talent Factory amb Rio Import

Sessió de mentoratge del Talent Factory a Rio Import El director de la xarxa de concessionaris assessora el projecte de dos estudiants del col·legi Bon Soleil Dos estudiants de 4t d’ESO del Lycée Français de Gavà Bon Soleil van mantenir ahir al matí una sessió de mentoratge a Rio Import de Castelldefels. El director comercial d’aquesta xarxa de concessionaris de vehicles Audi al Baix Llobregat, Julio Manteca, va repassar el projecte amb les dues noies que assessora i va dirigir-les en aquells aspectes que va considerar necessari. L’objectiu, com el de la resta de mentors del Talent Factory era que el projecte de les joves quedés el millor possible per la seva participació en el concurs.