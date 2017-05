Monica Borrell s'acomiada

Mónica Borrell: “Encara hi ha molta feina a fer amb el patrimoni de Gavà” La directora del Museu de Gavà abandona avui el seu càrrec i comença a dirigir el proper dilluns el Museu de Tarragona Mónica Borrell viu avui divendres el seu darrer dia com a directora del Museu de Gavà. Qui ha estat al capdavant d’aquesta institució els darrers quatre anys abandona avui el seu càrrec per passar a dirigir a partir del proper dilluns el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Borrell ha recordat que porta des de 1991 vinculada al Museu de Gavà i al patrimoni de la ciutat “i això pesa molt, el meu vincle és amb tot, és amb les mines, és amb el que hem aconseguit amb el refugi i amb el castell, el vincle és molt fort i sé que ho trobaré a faltar moltíssim”.