Ajuts municipals

Nova convocatòria de l’ajut per a gent gran amb fills adults aturats La prestació, de 365 euros anuals per a majors de 65 anys, té en compte el nivell de renda i que els fills que ajudin portin 1 any, o més a l’atur L’Ajuntament de Gavà reedita l’ajut per a les persones de més de 65 anys que amb les seves pensions complementen els pocs o nuls recursos dels seus fills o filles adultes que porten 1 any o més a l’atur de forma continuada. Es tracta de la prestació “Jubilació 365”, de 365 euros anuals que permetran, segons ja va explicar en el seu l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, “oferir un suport"