Josep Bosch, nou director del Museu de Gavà

Josep Bosch: “És imprescindible cuidar a l’equip humà i mantenir la il·lusió per treballar” El conservador del Museu de Gavà assumeix també la direcció arran de la marxa de Mónica Borrell La primera conseqüència de la marxa de Mónica Borrell de la direcció del Museu Gavà no s’ha fet esperar. Josep Bosch, conservador de patrimoni cultural del centre des del juny de 1992, assumeix a partir d’ahir dilluns la direcció. Bosch haurà de compaginar les dues tasques, la de direcció i la de conservador, una decisió “que es va prendre a l’Ajuntament, i per tant agraeixo que pensessin que jo podria cobrir el buit que deixa la Mónica compaginant les dues tasques”.