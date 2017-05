ERC denuncia el retard de la tramitació de llicències d’obres La formació diu que “fins el 5 de maig, data de la darrera reunió de la Junta de Govern Local, no s’ha tramitat cap de les sol·licituds presentades al 2017” ERC Gavà ha registrat un prec per al seu debat al Ple de maig on denuncia “el retard injustificat de la tramitació de llicències d’obres per part del govern local", i l’insta a “agilitzar aquests procediments administratius”.trigaran més d’un o dos mesos”.