Dia Internacional dels Museus 2017

Visita gratuïta al Parc Arqueològic Gavà se suma a la celebració del Dia Internacional dels Museus amb jornada de portes a les instal·lacions del Parc Arqueològic i al Museu La ciutat se suma aquest diumenge a la commemoració del Dia Internacional dels Museus 2075 on tothom qui ho vulgui podrà accedir al Parc Arqueològic per conèixer les mines en galeria més antigues d’Europa a través de la magnífica instal·lació museogràfica, audiovisuals i la visita a la mina reproduïda. Un recorregut accessible y una visita pensada per a tots els públics.