V Meeting de veterans “Ciutat de Gavà” La competició, on s’espera qui hi puguin prendre part prop de 250 participants, es farà a l’estadi de la Bòbila aquest diumenge al matí El Club Atletisme Gavà, amb el suport de l’Ajuntament, celebra aquest diumenge la cinquena edició del Meeting de veterans “Ciutat de Gavà” una trobada on s’espera que hi puguin acudir prop de 250 atletes federats, a partir de 35 anys, d’arreu de Catalunya. Les proves, que arrencaran a les del 10 matí, s’estructuren en categories masculina i femenina