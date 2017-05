Campanya per a promoure els mercats L’acció, impulsada per la Diputació de Barcelona, també es porta a terme aquests dies als Mercats del Centre i a MercaGavà Del 15 al 31 de maig se celebra la 4ª edició de la campanya 'Estima el teu mercat'amb el lema Markets for the new generation (Mercats per la nova generació). La campanya del 2017 se centra en la joventut, amb el doble objectiu d’atraure als mercats la clientela jove, i de fomentar nous i petits comerciants joves, tot concebent els mercats com incubadores de mercats.