“Aturem els rumors”, a l’Institut Bruguers La iniciativa se suma a d’altres que, com la pintada de pilones davant la SAFA, formen part del Dia contra la LGTB fòbia La iniciativa “Aturem els rumors” s’ha instal·lat aquest matí a l’hora del descans en el pati de l’Institut Bruguers. La iniciativa, que està promoguda per l’Ajuntament de Gavà i és de lliure participació per a qualsevol alumne del centre educatiu, pretén lluitar contra els falsos mites entorn el món LGTB (lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals).