Esport inclusiu

Trobada d’atletisme special a Gavà Els joves han vingut de diferents parts de Catalunya i per part de Gavà hi han competit els alumnes de l’Escola Maria Felip Mig miler d’esportistes en edat escolar han competit aquesta setmana en les les trenta-setenes Jornades Escolars d’Atletisme a Gavà adreçades a infants i joves amb discapacitat, una iniciativa que anualment organitza la Federació Acell (Federació Catalana d’Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual) amb la col·laboració de l’Ajuntament i Special Olympics Catalunya.