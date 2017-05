Gavà acollirà infants sahrauís Es tracta del projecte vacances en pau per al quals es demana la solidaritat de les famílies gavanenques El proper 6 de juny, a les 18.00 hores, tindrá lloc a l'Espai Jove de la Casa Gran de Gavà una reunió informativa per explicar el projecte Vacances en Pau infants sahrauís. L'objectiu és explicar la campanya i animar les famílies gavanenques a acollir un infant a l'estiu. El projecte, organitzat per la Delegació del Front Polisari a Catalunya, és un símbol de solidaritat amb els nens i nenes sahrauís