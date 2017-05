Les estacions de Gavà i Castelldefels milloraran en operativitat Adif ha adjudicat la redacció dels projectes que comptaran amb un pressupost superior als 200.000 euros



Adif ha adjudicat un contracte per a la redacció dels projectes per millorar la funcionalitat de l'estació de Castelldefels i per adequar l'estació de Gavà com a capçalera sud per als serveis Regionals. El contracte ha estat adjudicat, per un import de 209.367 euros a l'empresa AudingIntraesa, amb un termini de sis mesos per a la redacció dels projectes que definiran les actuacions en obra civil, via, electrificació i instal·lacions de seguretat a desenvolupar.