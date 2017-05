Gavà Solidària

Gavà es bolca amb el Dia Solidari Desenes de voluntaris van organitzar-se dissabte per recollir aliments i productes d’higiene aportats massivament per la ciutadania Gavà ha tornat a demostrar el seu esperit solidari en la recollida d’aliments i productes d’higiene personal de primera necessitat celebrada aquest dissabte a la nostra ciutat. Diferents equipaments i, especialment els supermercats, van esdevenir punts de recollida on, des de primera hora, van començar a rebre aportacions ciutadanes.