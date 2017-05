Sostenibilitat

Inscripcions al Mercat de 2a mà de Gavà Del 24 al 26 de maig s’obren les inscripcions per muntar una parada al mercat de 2a mà de Gavà, aquest es durà a terme el diumenge 11 de juny de 10.30 a 14h. L’objectiu del mercat es reduir la quantitat de residus que generem a Gavà, fomentant nous hàbits de consum, fent èmfasi en la importància de reutilitzar i evitar que aparells i productes que encara tenen una vida útil esdevinguin un residu. Per aquest motiu, us convidem a participar muntant una parada al Mercat de 2a mà de Gavà, o venint a passar el matí comprant allò que ens fa falta d’una forma responsable amb el medi ambient.