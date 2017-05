El Club Bàsquet Gavà celebra el seu final de temporada L’entitat organitzarà el tradicional sopar de cloenda aquest divendres a les pistes exteriors de can Tintorer Aquest divendres 26 de Maig, a partir de les 20:30 hores, a les pistes exteriors de Can Tintorer, tindrà lloc la ja tradicional Festa de Cloenda de la Temporada 16/17. Aprofitant l’avinentesa l’entitat local farà el lliurament dels premis i guardons als jugadors i jugadores més destacats de cadascun dels equips del club, així com els reconeixements per la feina feta durant la temporada.