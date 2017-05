Mart XXI 2017

Alumnes de Gavà estudien com viure a Mart Sis centres de Gavà s’han sumat enguany a aquest projecte que organitzat la Universitat Politècnica de Catalunya Aquesta setmana s’ha celebrat la cloenda de la present edició del Mart XXI, un projecte educatiu organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya on es convida a estudiants de tercer i quart de secundària a treballar en la recerca de solucions per establir una colònia humana al planeta Mart. A través de tota aquesta feina es vol posar en valor el paper de la ciència i la tecnologia en la nostra societat