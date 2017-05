Foc a ca n'Espinós (Foto: Xavi Cabo) Incendi a ca n'Espinós Els Bombers de la Generalitat treballen des de les 13.18 hores per sufocar aquest foc Els Bombers de la Generalitat treballen des les 13.18 hores en un incendi a la zona boscosa de ca n'Espinós. Al punt del foc, que no ha fet ferits, hi ha 4 dotacions i, de moment, han cremat 2000 metres quadrats de matolls i vegetació baixa. Les causes del foc encara es desconeixen.