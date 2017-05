ERC demana un millor manteniment de la platja Segons aquesta formació “justament s’ha perdut la bandera blava de qualitat perquè no s’ha fet una bona gestió de l’espai” ERC-Gavà demanarà al govern local al Ple que faci una millor gestió del manteniment de la platja i del compliment de la regulació dels seus usos, per evitar malmetre aquest espai natural i recuperar la bandera blava de qualitat, perduda enguany. ERC entén que “el motiu de no comptar el 2017 amb aquesta distinció anual, que atorga la Fundació Europea d'Educació Ambiental,