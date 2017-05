Ensenyament

Cloenda del projecte educatiu Sharing to Learn En l’acte comarcal celebrat aquest dimecres a Sant Feliu de Llobregat hi ha participat alumnat de Gavà Sant Feliu de Llobregat ha acollit, aquest dimecres la cloenda del Sharing to Learn, un projecte educatiu d’àmbit comarcal on Gavà també hi ha pres part i on es pretén donar suport a l’aprenentatge de la llengua anglesa a infants de primària a través de l’intercanvi entre alumnat de diferents etapes educatives. Així doncs, els estudiants de 4t ESO i 1r Batxillerat actuen coma Language Assistants i ajuden els alumnes més petits a millorar l’expressió oral en llengua anglesa.