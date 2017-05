Pla de Mobilitat Estiu 2017

L’Ajuntament aposta fermament pel transport públic per anar a la platja El 10 de juny es posa en marxa el Pla de Mobilitat Sostenible de la campanya de platges 2017 El proper 10 de juny és la data escollida per l’activació del Pla de Mobilitat Sostenible d’aquest estiu. Aquest pla neix com una forta aposta de l’Ajuntament pel transport públic per anar a la platja, i ho fa ja des del seu lema: “No hi donis més voltes: a la platja, millor en bus o en bici”.