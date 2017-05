Sesssió plenària ordinària

Aprovades quatre declaracions polítiques al Ple de maig Presentades pels grups municipals d’ERC, C’s, GSSP i el PSC El Ple municipal ha aprovat aquest dijous les quatre declaracions polítiques que s’hi han presentat. La primera, proposada per Esquerra Republicana, instava al govern espanyol a autoritzar que els ajuntaments puguin utilitzar lliurement els seus superàvits i posar-los a disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de polítiques socials, promoció econòmica i ocupació, o bé per dur a terme aquelles inversions necessàries per al municipi.