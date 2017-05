Presentació de la campanya metropolitana de platges

Comença una campanya de platges metropolitanes centrada en la protecció del litoral marítim Infants del col·legi Gavà Mar col·laboren en la protecció del paisatge dunar aprofitant avui la presentació de la temporada metropolitana de platges Aquest matí s’ha presentat a la platja de Gavà la temporada d’estiu metropolità amb què es dóna el tret de sortida oficial a la temporada de bany a les platges metropolitanes de Barcelona. Aquest any, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) vol donar a conèixer la necessitat de preservar les platges davant de fenòmens com el canvi climàtic, que a mitjà termini provocarà canvis com ara la crescuda del nivell del mar, la modificació de l’actual línia de costa, i temporals més devastadors.