Taller d’eficiència energètica a les llars L’AMB cedeix uns comptadors intel·ligents durant 15 dies per mesurar el consum elèctric El Museu de Gavà acollirà aquesta setmana la primera de les dues sessions d’un Taller d’eficiència energètica. En aquestes sessions la ciutadania podrà conèixer el funcionament dels anomenats comptadors intel·ligents, aparells que l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) cedeix en la primera sessió per tal de que els participants els puguin provar. Després s’hauran de retornar a la segona sessió, on es compartirà l’experiència amb els demés.