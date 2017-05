Visita de Daniel Serrano

Daniel Serrano: “Espanya no la trencarà ni Puigdemont ni ningú” El candidat a presidir el PP de Barcelona visita Gavà amb la campanya “La Catalunya valenta” Daniel Serrano, candidat a presidir el Partit Popular (PP) de la província de Barcelona i regidor a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, ha visitat aquest matí Gavà per recolzar una campanya del seu partit anomenada “La Catalunya valenta”. Serrano ha assegurat que “com Partit Popular català, no restarem ni callats ni passius, estarem denunciant tots els dies l’intent colpista del senyor Puigdemont i li reiterem que no triomfarà en els seus plantejaments separatistes perquè Espanya no la trencarà ni Puigdemont ni ningú”.