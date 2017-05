Promoció econòmica

L'Ajuntament de Gavà convoca per primera vegada els Premis Made in Gavà Els premis “Made in Gavà” tenen per objectiu donar suport i reconeixement a totes aquelles empreses ubicades al municipi que destaquen pel seu creixement econòmic, el seu valor social i humà, el seu grau d’innovació i desenvolupament, i el seu compromís amb la sostenibilitat i l’economia circular. L’entrega d’aquests premis és una iniciativa sorgida del procés Made in Gavà, que va iniciar‐se l’any 2015, com un conjunt d’accions i compromisos en que les pròpies empreses i l’Ajuntament han treballat conjuntament per a millorar el posicionament de Gavà.

Es detalla, a continuació, el premis i reconeixements als quals les empreses es poden presentar: