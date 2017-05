Comença el procés participatiu per promoure un envelliment actiu La gent gran debatrà en grups de treball les accions que des de l ’ Ajuntament es poden impulsar per assolir aquest objectiu Representants de la gent gran de Gavà, amb àmplia participació en entitats de tot caire, es van reunit dimarts a la Biblioteca Josep Soler Vidal per constituir l’equip motor del “Fòrum per a un envelliment actiu”, amb el que es pretén debatre les polítiques públiques d’envelliment actiu a la ciutat, promoure la implicació de la gent gran en els processos participatius que sorgeixin, i enfortir la seva representativitat a les entitats del municipi.