Conservació del patrimoni

4 milions d’euros per al Castell d’Eramprunyà La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament el Pla Director que fixa objectius, prioritats i les fases d’actuació per preservar aquest conjunt monumental La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Gavà el Pla Director del Castell d’Eramprunyà, un document que fixa objectius i prioritats, i les seves respectives fases d’actuació per assolir-los.Es tracta, segons ha precisat l’Alcaldessa Raquel Sánchez "d’un pla molt acurat que s’ha fet amb les aportacions de la comissió cívica ciutadana, creada al 2007 quan el consistori va adquirir aquest conjunt monumental"