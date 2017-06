Gavà contra la prostitució

Gavà impulsa una pla integral contra la prostitució Es tracta d’accions comunicatives i d’intervencions a la via pública, socials i formatives per lluitar contra aquesta pràctica L’Ajuntament ha presentat un pla integral contra l’exercici de la prostitució a Gavà. Es tracta d’un conjunt d’accions per reforçar les mesures que fins ara ja es portaven a terme i que pretenen, segons ha precisat l’alcaldessa Raquel Sánchez, “deixar clar que com a ciutat adherida a la xarxa de municipis lliures de tracta som conscients que el 95% de les dones que és prostitueixen ho fan des d’una situació d’inferioritat i precarietat, sotmeses per xarxes d’explotació sexual."