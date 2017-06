Cinema a l’Espai Maragall Aquest divendres, a partir de les 22 hores, es projectarà “Moonlight” El cinema torna aquest divendres a l’Espai Maragall de Gavà amb la projecció de “Moonlight”, la cinta dirigida per Barri Jenkins i guanyadora de 3 óscars aquest 2017. Les estatuetes van ser per a la millor pel·lícula, al millor guió escrit també per Barry Jenkins i per a Mahershala Ali com a millor actor secundari.El film, amb 8 nominacions als guardons, narra la història de Chiron, un jove afroamericà que creix en una zona conflictiva de Miami amb una infància i adolescència difícils.