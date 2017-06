Festival de fi de curs del Taller de Música Gavà El centre presenta el seu espectacle titulat “Tot per la borda”, una adaptació d’una comèdia hilarant El Taller de Música Gavà ja ho te tot a punt per a representar elseu espectackede fu de curs. Es tracta del muntatge “Tot per la borda”, una amalgama de personatges histriònics que convergeixen dalt d’un vaixell que els portarà a Mallorca. Dues tietes, en Tarzan, una monja, dos nens, una venedora de camuses, un mossèn, un periodista i quatre nenes seran els protagonistes d’un entramat d’històries que faran passar una bona estona a l’espectador.