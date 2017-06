Campanya municipal

Campanya d’identificació i cens d’animals de companyia La Policia Municipal comprova, amb un lector de microxip, si la mascota que es passeja per la via pública està identificada i censada L’Ajuntament de Gavà està duent a terme una campanya de verificació de la identificació i cens municipal d’animals de companyia. Els agents de la Policia Municipal comproven, amb un lector de microxip, si l’animal de companyia que els seus propietaris o posseïdors condueixen per la via pública està identificat i censat. En tots els casos s’informa de l’obligació de fer-ho, i si no es comprova al moment se’ls lliura una butlleta avisant