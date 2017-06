Fauna autòctona

Activitat de nit per conèixer els ratpenats La biblioteca Josep Soler Vidal acollirà, aquest dissabte, la VI Nit dels ratpenats, amb una xerrada i un passejada nocturna per fer-ne l’observació in situ Gavà acollirà aquest dissabte la VI Nit dels ratpenats. L’activitat tindrà lloc a la biblioteca Josep Soler Vidal i començarà a les 20 hores amb una xerrada “a càrrec del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Aquí es descobriran tots els secrets dels ratpenats: La diversitat d’espècies que viuen al territori, com s’orienten, els costums alimentaris i migratoris que tenen i la important funció ecològica que desenvolupen, entre molts altres aspectes.