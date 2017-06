Concentracció a la plaça Major

La ciutadania es concentra per mostrar el seu rebuig a la violència masclista Amb els tres nous assassinats ja són 27 les dones mortes a mans de les seves parelles aquest any a l’Estat Espanyol La plaça Major va ser l’escenari on Gavà va tornar a expressar, ahir a la tarda, el seu respecte vers tres dones víctimes de violència masclista i visualitzar el rebuig davant aquesta situació. Es tracta de Susana, de 51 anys; Beatriz, de 31 anys i Valentina, de 38 anys, assassinades a Madrid, Molina de Segura (Murcia) i Collada-Villalba (Madrid), respectivament. Amb aquests assassinat s’eleven oficialment ja a 27, a tot l’estat espanyol, en el que portem d’any.