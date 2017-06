Crida a la ciutadania per acollir un infant sahrauí a l’estiu Les famílies interessades tenen fins el 20 de juny per acollir un infants durant els mesos de juliol i agost L’Espai Jove La Casa Gran va acollir, ahir a la tarda, una reunió informativa amb famílies que han mostrat interès per acollir un infant sahrauí en el marc de la campanya “Vacances en pau”. Es tracta d’una iniciativa impulsada per la delegació del Front Polisari a Catalunya que té per objectiu allunyar durant l’estiu els infants de les altes temperatures que viuen als campaments de refugiats de Tindouf. A Gavà L’Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí (ACAPS-Gavà), en col·laboració amb l’Ajuntament de Gavà, coordina des de fa 21 anys aquesta campanya un símbol de solidaritat a