Campanya de platges

La temporada de platges arrenca amb una aportació de 40.000 metres cúbics de sorra

El 10 de juny comença la temporada de bany amb l’entrada en funcionament dels serveis i equipaments necessaris per gaudir d’unes platges sostenibles i de qualitat La platja de Gavà està rebent, des d’ahir a la tarda, una aportació de 40.000 metres cúbics de sorra en el tram comprés entre els carrers de Pals i de Llançà, una extensió aproximada de 250 metres. La intervenció, que obliga a tancar la zona afectada fins a principis de la propera setmana, té com a objectiu mitigar el fenomen de regressió de la platja, que es va agreujar el passat hivern com a conseqüència dels temporals.