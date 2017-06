Tram de platja renovat

Obre al públic la zona de la platja on s’ha aportat sorra El tram afectat, que ha estat tancat cinc dies, era el que va del carrer Llançà fins el carrer Pals Ja està obert al públic el tram de la platja de Gavà on s’ha fet una aportació extraordinària de 40.000 metres cúbics de sorra. El tram que ha estat afectat per aquesta actuació és el comprés entre els carrers de Llançà i Pals, un tram que ha estat tancat durant cinc dies a causa d’aquestes feines.