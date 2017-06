Festa Major 2017

M Clan a la Festa Major de Sant Pere El programa d’activitats, que arrencaran el vespre del dia 28, tindrà com a eix central la sostenibilitat Gavà celebrarà la seva Festa Major d’estiu del 28 de juny al 2 de juliol amb un programa ampli d’activitats on, un any més, la implicació de les entitats locals esdevindrà clau. Aquest any, gran part de les propostes giren entorn l’eix de la sostenibilitat i l’educació ambiental. Segons l’alcaldessa Raquel Sánchez “es tracta de passar d’uns dies de gaudi aprofitant el nostre ric entorn natural, però respectant-lo"