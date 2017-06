cloenda-projecte-cueme

Cloenda del primer any del projecte CuEmE La iniciativa, que s’ha dut a terme a l’escola Eramprunyà, pretén fomentar l’emprenedoria entre els infants Aquest matí ha tingut lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Gavà l’acte de cloenda del primer any del projecte “Cultura emprenedora a l’escola” (CuEmE). La iniciativa té com a finalitat treballar als centres educatius els valors, les habilitats i les capacitats vinculades a l’emprenedoria.