Celebració de l’Iftar 2017

La comunitat Islàmica trenca el dejuni del Ramadà Representants de diferents col·lectius locals encapçalats per l’alcaldessa de Gavà es van sumar a l’Iftar de la comunitat islàmica de Gavà Integrants d’entitats i de la corporació municipal, encapçalada per l‘alcaldessa de Gavà Raquel Sánchez, han compartit amb la comunitat islàmica de la ciutat la celebració de l’Iftar, el trencament del dejuni que es fa quan es pon el sol durant el mes del Ramadà que enfila ja els seus darrers dies.Aquest ha estat el tercer any que representants municipals celebren l’Iftar amb la comunitat islàmica en un espai del polígon industrial de Les Massotes.