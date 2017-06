Ajuts a les famílies

A partir de l’1 de juliol es poden sol·licitar les beques d’ajuda a les famílies per al curs 2017-18 L’Ajuntament finança amb 116.000 euros el Programa de Suport a l’Escolarització, dels quals 80.000 es destinaran directament a les famílies per a l’adquisició dels llibres de text L’1 de juliol s’obre la convocatòria de beques d’ajuda a les famílies per al curs 2017-2018 que atorga l’Ajuntament de Gavà perquè puguin fer front a les despeses més bàsiques, com ara l’educació dels fills i filles dins i fora de les aules. La presentació de sol·licituds s’allargarà fins al 30 de setembre.