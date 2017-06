Medi ambient

Neteja de vegetació als vorals L’Ajuntament inicia una campanya d’estassades dels marges dels camins, prats secs i d’alguns solars municipals L’Ajuntament executa aquests dies millores de neteja forestal en diversos camins, prats secs i solars municipals del nostre terme. Les actuacions consisteixen, bàsicament, en l’estassada de vegetació dels vorals per mantenir els passos en condicions per al pas de vehicles dels bombers en cas que sigui necessari o per minimitzar les risc d’incendi.