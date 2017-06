Gavà, contra la violència masclista

Gavà se suma al manifest “19J Alerta Feminista” Aquest dilluns es van fer concentracions arreu d’Espanya per denunciar la violència masclista i reivindicar més recursos per fer-hi front Gavà s’ha sumat aquest dilluns a la convocatòria d’ Alerta Feminista feta arreu d’Espanya per diferents col·lectius i moviments per denunciar l’escala de crims per violència masclista i reclamar mes recursos estatals per fer-hi front. L’acte, té la seva raó de ser, segons va explicar l’Alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, “perquè aquesta setmana, es farà l’aprovació dels pressupostos generals de l’estat"