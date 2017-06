ERC-Gavà insta al govern local a vetlar per la protecció del patrimoni La formació demanarà al proper Ple un millor manteniment del Parc Arqueològic, el Museu i de les restes romanes de can Valls de la Roca El grup municipal d’ERC-Gavà presentarà al Ple del proper 28 de juny una proposta on insta al govern local (PSC-CiU) a destinar els recursos necessaris per millorar “el manteniment les instal·lacions del Parc Arqueològic de les Mines i del Museu”. El prec inclou també “la demanda del compliment del pacte de pressupostos acordat enguany, en el punt dedicat a destinar