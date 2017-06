Petards 2017

Les vendes de pirotècnia es mantenen aquest Sant Joan Protecció civil recorda, un any més, que cal ser curosos en la manipulació d’aquest material per evitar accidents El ritme de venda de petards i altres productes pirotècnics pitja l’accelerador en els dies previs a la revetlla de Sant Joan. Tal i com ja és tradicional cada any, el mes de juny és on es concentra la majoria de la venda al detall d’aquest tipus de productes, i a mesura que s’acosta la nit del 23 de juny les vendes s’incrementen de manera exponencial. Molts opten per adquirir aquests productes per internet